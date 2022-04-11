Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Ступино

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с взрывом газа в многоквартирном жилом доме в Ступино. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители дадут правовую оценку действиям ответственных лиц на предмет исполнения законодательства в сфере эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования.

На место инцидента для координации действий специальных служб по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина направлены прокурор Ступино Михаил Атальянц и заместитель прокурора области Олег Черсков.

Telegram-канал «112» сообщил, что при взрыве, произошедшем на четвертом этаже пятиэтажного дома, пострадали две женщины.