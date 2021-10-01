Взрыв газа произошел в квартире 84-летней пенсионерки в Саратове

Взрыв газа произошел в квартире пожилой жительницы Саратова в доме на улице Заречная. По словам пенсионерки, рано утром она услышала непонятный свист, пошла на кухню, чтобы зажечь плиту, после чего произошли взрыв и пожар.

Женщина уточнила, что все это случилось около 04:00. Сама она не пострадала, но сильно обгорела кухня. В квартире выбило входную дверь, вылетело окно, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Огонь потушили прибывшие по вызову пожарные. Следователи вместе со специалистами газовой службы осмотрели жилище пенсионерки. Повреждений стен и плит перекрытия в ее квартире не обнаружили, квартиры соседей не пострадали.

В настоящее время доследственная проверка продолжается. По ее итогам будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

Ранее РИА ФАН сообщало о взрыве газа в частном доме в Махачкале. В результате ЧП пострадали пять человек, в том числе трое детей.