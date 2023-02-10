Эксклюзив 10 февраля 2023, 13:24 Взрыв газа произошел в кафе в Уфе Прокуратура Уфы: ведомство контролирует расследование по взрыву газа в кафе «Рахат»

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Утром 9 февраля в Уфе загорелось кафе «Рахат». Кадры с места событий появились в распоряжении «360».

По текущей версии, причиной возгорания стала утечка газа. На место происшествия оперативно прибыли пожарные бригады и сотрудники прокуратуры.

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Судя по кадрам с места событий, взрыв произошел в темное время суток. Пламя разгоралось стремительно. На съемке с камеры наружного видеонаблюдения видно, что сначала произошла серия вспышек, а затем здание кафе загорелось.

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«Прокуратурой города организована проверка по факту возгорания в кафе „Рахат“», — сообщил источник «360» в ведомстве.

Также он отметил, что ведутся доследственная проверка. В ходе этих мероприятий сотрудники ведомства установят точные причины возникновения пожара.

Представитель МЧС сообщил, что к моменту прибытия первых пожарных бригад на территории кафе зафиксировано открытое горение. Также он сказал, что при возгорании двое мужчин получили травмы различной степени тяжести.