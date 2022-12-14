Происшествия 14 декабря 2022, 04:05 Взрыв газа произошел в гараже в Уссурийске — МЧС ГУ МЧС: взрыв газа произошел в гараже в Уссурийске, пострадал один человек РИА «Новости»

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Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в частном гараже в городе Уссурийске Приморского края, сообщило региональное ГУ МЧС России. Пострадал мужчина 1974 года, его госпитализировали.

Информация об инциденте поступила в экстренные службы в 07:30. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили возгорание в гараже на улице Блюхера. Внутри находился легковой автомобиль, он полностью уничтожен огнем.

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Взрывом выбило окна четырех квартир в рядом стоящем здании. Причины инцидента устанавливаются, на месте работают правоохранительные органы. По предварительной информации источника РИА «Новости», мог взорваться газовый баллон, либо машина была на газу. Пострадавшим оказался хозяин гаража.

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Ранее сообщалось о взрыве кислородного баллона в квартире в Волгограде. Пострадала 11-летняя школьница.