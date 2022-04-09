Взрыв газа произошел в доме в Казани

Газ взорвался в многоэтажном доме в Казани. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале region116.dtp.official.

По их данным, происшествие случилось на улице Габишева. Взрыв произошел на последнем этаже дома, выбило стекла, а также загорелась квартира. Кроме того, очевидцы рассказали, что из окна выпал человек.

По данным телеканала РЕН ТВ, пресс-служба регионального МЧС подтвердила факт взрыва и рассказала об одном пострадавшем.

Подробности уточняются, последствия ликвидируют сотрудники экстренных служб.

Ранее взрыв газового баллона произошел в канализационной насосной станции ХМАО. По иданным МЧС, 10 рабочих самостоятельно покинули место происшествия, пять человек получили тяжелые ранения. Баллон взорвался во процессе проведения ремонтных работ на городской канализационной насосной станции.