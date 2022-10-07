Взрыв газа произошел в доме на юге Москвы — источник | 360°

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Взрыв газа произошел в доме на юге Москвы — источник

Источник «360»: Взрыв газа произошел в одном из домов Чертанова

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Взрыв газовоздушной смеси случился в одном из домов на улице Чертановская в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

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Все произошло на втором этаже дома 24, корпус, 1. Пока информации о пострадавших нет. Все подробности ЧП выясняются.

Газ

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