Эксклюзив 07 октября 2022, 14:17 Поделиться Telegram

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Viber Взрыв газа произошел в доме на юге Москвы — источник Источник «360»: Взрыв газа произошел в одном из домов Чертанова

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Взрыв газовоздушной смеси случился в одном из домов на улице Чертановская в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

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Все произошло на втором этаже дома 24, корпус, 1. Пока информации о пострадавших нет. Все подробности ЧП выясняются.

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