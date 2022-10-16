Взрыв газа произошел в девятиэтажке в подмосковном поселке Измайлово | 360°

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Взрыв газа произошел в девятиэтажке в подмосковном поселке Измайлово

МЧС: при взрыве газа в жилом доме в подмосковном поселке Измайлово никто не пострадал

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Взрыв бытового газа произошел в одной из квартир на пятом этаже панельной девятиэтажки в поселке Измайлово. Об этом «360» сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, газ взорвался в доме № 1 на Центральной площади поселка. В результате ЧП, по предварительной информации, никто не пострадал.

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«Разрушений здания нет, есть повреждения остекления балкона», — уточнили в главке.

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Возгорания в квартире не произошло. Все обстоятельства и подробности происшествия уточняются.

Газ

МЧС РФ

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