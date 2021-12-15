Взрыв газа произошел в автомастерской в Сургуте

Взрыв газа произошел в авторемонтной мастерской в Сургуте на улице 30 лет Победы. Об этом «360» сообщили в главном управлении МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу, назвав произошедшее хлопком.

«Взрыва там не было — был хлопок. Горения также не наблюдалось. Несущие конструкции и крыша были деформированы, но не было такого, чтобы люди под завалами лежали», — сказали в МЧС.

Шести работникам оказывается медицинская помощь, из них двое отправлены в больницу.

«Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины хлопка, а также достаточность мер, принятых владельцем, для обеспечения безопасности работников и посетителей, по результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в Следственном комитете.

Ранее взрыв прогремел в жилом доме в городе Тогучине Новосибирской области. Один человек пострадал. В горевшей квартире находились три 50-литровых газовых баллона, которые остались целыми — рассматривается версия с произошедшей утечкой газа.