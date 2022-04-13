Взрыв газа произошел в гаражном кооперативе в Подольске. Есть пострадавшие

Взрыв газа произошел в гаражном кооперативе в Подольске, сообщил источник «360» в экстренных службах региона. По предварительным данным, пострадали два человека.

В ГУ МЧС Московской области «360» подтвердили информацию о происшествии.

«В 17:38 поступило сообщение. Это микрорайон Климов, улица Симферопольская, владение 20, ГСК „Поляна“. Хлопок газовоздушной смеси, два пострадавших, без погибших. Произошло частичное разрушение трех гаражей», — заявили в ведомстве.

На месте продолжают работать спасатели. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.