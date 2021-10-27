Взрыв газа прогремел в пятиэтажке в Красногорске

Взрыв газа произошел в жилом пятиэтажном доме в Красногорске. Ударная волна разрушила квартиру, выбила оконные рамы, сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его данным, ЧП случилось в доме № 9 в Железнодорожном проезде. Всего в здании три подъезда. Взрыв произошел в квартире во втором подъезде на пятом этаже.

В результате оказалась повреждена перегородка между кухней и залом, но не несущая стена, выбиты оконные рамы. Погибших и пострадавших нет, подчеркнул источник.

В Сети уже появились кадры с места происшествия. На снимках видно, что после взрыва в квартире не возникло пожара, но повреждения в квартире достаточно серьезные. По информации Telegram-канала «Красногорск», жильцов дома эвакуировали.

Информацию о взрыве подтвердили в прокуратуре региона. В ведомстве заявили, что начали проверку, в ходе которой сотрудники оценят соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

По поручению и. о. прокурора Московской области Андрея Ганцева для координации действий на место выехал красногорский городской прокурор Игорь Арсеньев.

В ГУ МЧС Подмосковья «360» сообщили, что в здании произошел хлопок газовоздушной смеси во время ремонтных работ.

«Пострадавших нет. Адрес — Железнодорожный проезд, дом 9. Повреждена перегородка между кухней и комнатой, стен не несущая. У окон выбиты рамы. Расселение людей не планируется», — уточнили в пресс-службе.