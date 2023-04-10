Происшествия 10 апреля 2023, 23:20 Взрыв фуры с газом унес жизнь мужчины в Омске

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Сварщик из Омска погиб из-за взрыва фуры с газом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Взрыв произошел 8 апреля около 12:30. Погибший, который являлся сотрудником компании «Экогрупп», проводил работы на станции техобслуживания по второй Солнечной улице. Он демонтировал технический люк фуры с газом, уточнил «Царьград».

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На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. Они возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».