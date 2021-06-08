Взрыв электростанции прервал футбольный матч между английскими командами

Футбольный мачт между английскими командами пришлось прервать из-за взрыва электростанции. Здание находилось неподалеку от стадиона. Зрители и игроки наблюдали эффектное обрушение сооружения. Видео со случившимся появилось в Twitter-аккаунте Urban Pictures.

Обрушение произошло на территории графства Стаффордшир, в нескольких километрах от футбольного стадиона.

Взрыв организовали для того, чтобы демонтировать старую электростанцию. Произошедшее привлекло внимание спортсменов и болельщиков. После обрушения футбольный матч пришлось остановить, добавила «Политика сегодня».

На видео слышно, что болельщики среагировали на взрыв аплодисментами. Футболисты также присоединились к всеобщим овациям.