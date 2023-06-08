Происшествия 08 июня 2023, 09:47 Взрыв бытового газа в многоэтажном доме произошел в Саратовской области МЧС: взрыв газа произошел в многоквартирном доме в городе Энгельсе РИА «Новости»

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В Саратовской области, в городе Энгельс в десятиэтажном доме произошел взрыв газа. В здании выбило две оконные рамы, жильцы не пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«Произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире десятиэтажного панельного жилого дома, на десятом этаже», — уточнили в МЧС.

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Спасатели не зафиксировали возгорания и повреждений конструкции квартиры. По данным пресс-службы ведомства, взрывная волна выбила две оконные рамы, никто из жильцов не пострадал.

Газ взорвался в доме № 7/18 на улице Шурова Гора. В момент ЧП в квартире находились два человека. Информация о взрыве поступила в диспетчерскую оперативных служб в около 07:00 в четверг.

В начале июня один человек пострадал при взрыве газа в квартире в Каспийске. По факту происшествия прокуратура Республики Дагестан организовала проверку.