Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке на востоке Москвы

Один человек пострадал в результате взрыва газа в многоэтажке на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в пятиэтажке на улице Подбельского. В ходе взрыва бытового газа было выбито остекление в трех окнах во двор и одном — на дорогу. Также были разрушены две межкомнатные стены. Источник сообщил, что другие квартиры в результаты взрыва не пострадали.

Согласно предварительной информации, житель квартиры принял медикаменты и уснул. Перед этим он забыл выключить газ на кухне. Именно это и стало причиной взрыва.

Прибывшие на место ЧП медики оказали ему первую помощь. С множественными осколками мужчину доставили в больницу.