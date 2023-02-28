Эксклюзив 28 февраля 2023, 06:43 Взрыв баллончика для обуви оставил квартиру на юго-западе Москвы без окон и стены Взрыв баллончика произошел в квартире на юго-западе Москвы РИА «Новости»

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В квартире на юго-западе Москвы взорвался баллончик со средством для чистки обуви. Хозяин потушил огонь, но не сумел спасти окна и часть стены. Источник «360» рассказал, что пришлось вызывать спасателей.

О происшествии в дежурно-диспетчерскую службу сообщили в 01:31. В квартире на четвертом этаже 20-этажного дома на Новочеремушкинской улице произошел хлопок. Внешних повреждений дома спасатели не заметили, пострадала одна квартира — в прихожей взорвался баллончик для чистки обуви объемом 200 миллилитров.

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В окнах на кухне и двух других комнатах вылетели стекла, удар повредил стену из газоблоков. Хозяин сам потушил огонь на площади около 0,2 метра. В трехкомнатной квартире в момент ЧП спали двое взрослых и трое детей. Никто не пострадал.

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Кроме того, ночью в Новомихалковском проезде на севере Москвы сгорели строительные бытовки. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.