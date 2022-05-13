Взрыв баллона с газом произошел на севере Москвы

В районе Марьина Роща Северо-Восточного административного округа Москвы, по улице Веткина, произошел взрыв баллона с газом, в одном из складских помещений, пострадал 25-летний мужчина. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в помещении площадью 50 квадратных метров, оно пристроено к ангару площадью 375 квадратных метров.

По предварительной информации, разгерметизировался баллон с гелием объемом 50 литров. В ходе ЧП пострадал 25-летний мужчина. На место происшествия выехали спасатели.

В апреле взрыв газа произошел в квартире одного из многоэтажных домов в Ступине. Telegram-канал «112» сообщал, что при взрыве, произошедшем на четвертом этаже пятиэтажного дома, пострадали две женщины.

Также газ взорвался в гаражном кооперативе в Подольске, два человека пострадали. Хлопок газовоздушной смеси вызвал частичное разрушение трех гаражей.