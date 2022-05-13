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    13 мая 2022, 10:37

    Взрыв баллона с газом произошел на севере Москвы

    Газовый баллон взорвался в складском помещении на севере Москвы

    Алла Морген, Максим Зинкин

    В районе Марьина Роща Северо-Восточного административного округа Москвы, по улице Веткина, произошел взрыв баллона с газом, в одном из складских помещений, пострадал 25-летний мужчина. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    Инцидент произошел в помещении площадью 50 квадратных метров, оно пристроено к ангару площадью 375 квадратных метров.

    По предварительной информации, разгерметизировался баллон с гелием объемом 50 литров. В ходе ЧП пострадал 25-летний мужчина. На место происшествия выехали спасатели.

    В апреле взрыв газа произошел в квартире одного из многоэтажных домов в Ступине. Telegram-канал «112» сообщал, что при взрыве, произошедшем на четвертом этаже пятиэтажного дома, пострадали две женщины.

    Также газ взорвался в гаражном кооперативе в Подольске, два человека пострадали. Хлопок газовоздушной смеси вызвал частичное разрушение трех гаражей.