Взрыв баллона с газом произошел на севере Москвы
Газовый баллон взорвался в складском помещении на севере Москвы
В районе Марьина Роща Северо-Восточного административного округа Москвы, по улице Веткина, произошел взрыв баллона с газом, в одном из складских помещений, пострадал 25-летний мужчина. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в помещении площадью 50 квадратных метров, оно пристроено к ангару площадью 375 квадратных метров.
По предварительной информации, разгерметизировался баллон с гелием объемом 50 литров. В ходе ЧП пострадал 25-летний мужчина. На место происшествия выехали спасатели.
В апреле взрыв газа произошел в квартире одного из многоэтажных домов в Ступине. Telegram-канал «112» сообщал, что при взрыве, произошедшем на четвертом этаже пятиэтажного дома, пострадали две женщины.
Также газ взорвался в гаражном кооперативе в Подольске, два человека пострадали. Хлопок газовоздушной смеси вызвал частичное разрушение трех гаражей.