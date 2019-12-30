Взрыв автозаправки под Челябинском сняли на видео. Есть пострадавшие

Взрыв случайно попал в объектив проезжающей мимо в машине компании. В кадр попал сам момент взрыва. Огненный столб взметнулся высоко в небо, по его высоте понятно, что взрыв очень сильный.

Официальных сообщений о происшествии пока нет. Экстренные службы не смогли оперативно предоставить информацию о произошедшем. Очевидцы говорят, что есть как минимум один пострадавший. Эта информация пока не подтверждена.

Местное издание «Курс дела» сообщило со ссылкой на собственные источники в МЧС, что пострадала женщина — оператор заправки. Происшествие случилось из-за неисправной колонки. Пары бензина проникли в помещение заправки, и когда женщина зажгла свет, прогремел взрыв.

Пострадавшую госпитализировали. По информации издания, у нее обожжены 15% поверхности тела.