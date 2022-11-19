Происшествия 19 ноября 2022, 11:44 Двадцатилитровый газовый баллон назвали вероятной причиной взрыва на Сахалине Экстренные службы: в пятиэтажке на Сахалине мог взорваться 20-литровый газовый баллон Телеканал "360"

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По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине стал 20-литровый газовый баллон. Причем такие нельзя хранить в жилых помещениях. Об этом передал ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон, находившийся на балконе. Баллоны такого объема запрещено ставить в жилых помещениях, разрешены только объемом до пяти литров», — говорится в сообщении.

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По основной версии, баллон был подключен к плите для приготовления пищи.

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Взрыв в жилом доме в Тымовском произошел примерно в 05:00 по московскому времени. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и уничтожении или повреждении имущества по неосторожности. Местные жители сообщили, что сначала решили, будто произошло землетрясение — такой силы и громкости был взрыв. Момент с ним попал на видео. Накануне в том районе сильно пахло газом, но никто не обратился в экстренные службы.

На место отправили вертолет МЧС Ми-8 и дополнительную группу спасателей. Губернатор региона сообщил о восьми погибших, четверо из них — дети.