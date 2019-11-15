Взрослых и детей заразили ВИЧ в ставропольской больнице

Пять жителей Буденновска проходили лечение в одной из больниц города, которое закончилось заражением ВИЧ. Сейчас пациенты проходят бесплатную терапию, сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

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«По данному факту была проведена проверка, а виновных в произошедшем определит суд», — рассказали «Интерфаксу» в министерстве.

В ведомстве отметили, что трое детей и двое взрослых заразились ВИЧ в 2018 году. После этого была организована проверка, которая установила, что сотрудники инфекционного отделения нарушали правила санитарных норм и совершали медицинские манипуляции ненадлежащим образом.

Как выяснилось, в больнице до этого лечился мужчина с ВИЧ, который не сообщил врачам о своем заболевании.

«Тем не менее, этот факт не отменял необходимость следить за требованиями биологической безопасности при оказании медпомощи в медорганизациях», — подчеркнули в Минздраве.

Сейчас инцидентом занимается суд, а дело передано в прокуратуру. Все пострадавшие поставлены на диспансерный учет и проходят бесплатную терапию.

«У детей, благодаря своевременно начатому лечению, болезнь не проявляется, они нормально развиваются и живут полноценной жизнью», — заверили в министерстве.

По словам источника агенства в медицинских кругах, один из пациентов выиграл дело в суде. Он попросил о «компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью».