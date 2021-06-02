Взорвавшийся газовый баллон травмировал пятерых детей в Волгоградской области

Взорвавшийся газовый баллон травмировал пятерых детей в СНТ Урожайный города Сокол Волгоградской области.

Как сообщил сайт newizv.ru, местом происшествия стал неиспользуемый дачный дом. Причина взрыва — детская шалость.

После взрыва начался пожар на площади 28 квадратных метров.

Все пострадавшие при взрыве дети 2005–2008 годов рождения. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Травмы остальных — средней и легкой тяжести.