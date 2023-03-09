Эксклюзив 09 марта 2023, 22:31 Взорвавшийся баллон для аквариума выбил двери и разбил люстру в квартире на северо-востоке Москвы Источник «360»: взрыв аквариумного баллона с углекислым газом произошел в Москве Unsplash

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На северо-востоке Москвы произошел взрыв баллона с углекислым газом, предназначенного для аквариума. Как сообщил источник «360» в экстренных службах города, в квартире в результате происшествия выбило межкомнатные двери.

Все случилось в 22-этажном доме на Челобитьевском шоссе. Источник уточнил, что взорвавшийся баллон только сегодня установили после заправки. В результате взрыва лопнул сам аквариум на 240 литров, а также разбились люстра и стеклянные изделия в комнате.

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По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о происшествии уточняется.

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Ранее, утром 9 марта, в Чите произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. По предварительной информации, случилась разгерметизация газового баллона. Верхние этажи оказались разрушены. Пострадали 11 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Погибших нет.