22 августа 2023, 23:38
Взорвавшаяся петарда оторвала палец петербуржцу
Житель Петербурга лишился пальца из-за взорвавшейся петарды
В одной из квартир Санкт-Петербурга прозвучал взрыв. Причиной стала петарда, которую 18-летний парень приобрел на одном из маркетплейсов. Об этом сообщили в Telegrам-канале ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Днем 22 августа в полицию Калининского района поступило сообщение хлопке в квартире на шестом этаже дома № 47 по Светлановскому проспекту. Оперативники прибыли на место и узнали, что причиной взрыва стала петарда, уточнили в RT.
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Ее приобрел 18-летний юноша в интернет-магазине. Петарда взорвалась у него в руке.
«По предварительным данным, в результате детонации ему оторвало палец. Пострадавший госпитализирован», — подчеркнули в полиции.
Правоохранителям предстоит провести проверку по факту взрыва петарды в квартире. Судя по опубликованному пресс-службой петербургской полиции фото, хлопок оказался достаточно сильным. На полу разбросаны вещи и мелкий мусор.
Санкт-Петербург
Интернет
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