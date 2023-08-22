Происшествия 22 августа 2023, 23:38 Взорвавшаяся петарда оторвала палец петербуржцу Житель Петербурга лишился пальца из-за взорвавшейся петарды Официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegrам

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В одной из квартир Санкт-Петербурга прозвучал взрыв. Причиной стала петарда, которую 18-летний парень приобрел на одном из маркетплейсов. Об этом сообщили в Telegrам-канале ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Днем 22 августа в полицию Калининского района поступило сообщение хлопке в квартире на шестом этаже дома № 47 по Светлановскому проспекту. Оперативники прибыли на место и узнали, что причиной взрыва стала петарда, уточнили в RT.

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Ее приобрел 18-летний юноша в интернет-магазине. Петарда взорвалась у него в руке.

«По предварительным данным, в результате детонации ему оторвало палец. Пострадавший госпитализирован», — подчеркнули в полиции.

Правоохранителям предстоит провести проверку по факту взрыва петарды в квартире. Судя по опубликованному пресс-службой петербургской полиции фото, хлопок оказался достаточно сильным. На полу разбросаны вещи и мелкий мусор.