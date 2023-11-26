Происшествия 26 ноября 2023, 18:09 Взорвавшаяся кофемолка оторвала кисть школьнику в Забайкалье Ребенок лишился кисти после взрыва найденной отцом кофемолки в Забайкалье РИА «Новости»

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Ребенок получил многочисленные травмы после взрыва электроприбора в Забайкальском крае. Об этом местные власти сообщили в Telegram-канале.

«Мальчика госпитализировали в краевую детскую клиническую больницу. Состояние средней степени тяжести», — уточнили в сообщении.

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Сейчас врачи оказывают школьнику всю необходимую медицинскую помощь. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

По данным «Известий», житель города Балей принес домой кофемолку, которую он нашел на улице. Его 14-летний сын решил проверить, как работает бытовая техника.

После того как мальчик включил кофемолку в сеть, прогремел взрыв. Восьмиклассник получил множественные ранения левой руки, лица, правого глаза, груди и живота. Левую кисть пострадавшего спасти не удалось.

По неподтвержденной информации, криминалисты обнаружили среди фрагментов кофемолки похожий на детонатор предмет.

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