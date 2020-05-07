Взорвать многоэтажку пригрозил петербуржец, заскучавший на самоизоляции

Житель дома по Искровскому проспекту 30 решил развлечься на самоизоляции необычным способом. Он захотел взорвать многоэтажку, в которой живет, и начал пилить газовую трубу.

Информация об этом появилась в местной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Не очень нормальный житель шестого этажа, угрожал взорвать дом и начал пилить газовую трубу. На вызов соседей оперативно среагировали все экстренные службы, приехало несколько пожарных машин, милиция, скорая помощь, служба газа Группа «Мой округ 54»

Осуществить свой замысел мужчине не дали. На место приехали оперативные службы, а также врачи скорой помощи. Именно последние и увезли дебошира.

В сообщении уточняется, что жителей дома эвакуировали, пока не миновала непосредственная угроза взрыва. Судя по всему, нарушитель не успел достаточно серьезно повредить трубу. В паблике также отметили, что на место происшествия прибыл замглавы Невского района Сергей Оверчук.

Никакой информации о том, по какой причине петербуржец решился на такой безумный поступок, нет.