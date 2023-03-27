27 марта 2023, 12:00
Взорванный в Мариуполе автомобиль показали на видео
Появились кадры взорванного в Мариуполе автомобиля
Утром в понедельник в Мариуполе совершили покушение на начальника городской полиции Михаила Москвина. Telegram-канал «Типичный Донецк» показал видео со взорванным автомобилем.
На опубликованных кадрах видно, что взрыв повредил задний бампер и обшивку салона в машине.
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По предварительной информации, взрывное устройство сработало, когда Москвин находился в нескольких метрах от автомобиля. Глава полиции получил контузию, его состояние неизвестно, подробности ЧП выясняются.
Также утром 27 марта украинские боевики атаковали Мелитополь, снаряды попали в здание многопрофильного колледжа, пострадали четыре человека. Студенты находились в аудиториях на занятиях, их эвакуировали в безопасное место, обеспечив питанием и всем необходимым. К работе с молодыми людьми подключились психологи.
Ранее неизвестные совершили покушение на замглавы ВГА Каховского района Херсонской области Виталия Гура.
ДНР
Мариуполь
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