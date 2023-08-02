02 августа 2023, 10:23
Взлетел с воды, накренился и разбился. Крушение самолета в Красноярском крае сняли на видео
Очевидцы показали видео взлета и крушения гидросамолета в Дудинке Красноярского края
Гидроплан разбился в Красноярском крае. Очевидцы сняли аварию. Видео опубликовало сообщество «Подслушано в Дудинке».
Воздушное судно рухнуло между нулевым причалом и причалом высокой воды Дудинского морского порта в районе промзоны Лесобиржа 2 августа около 11 часов утра (семи часов по московскому времени). Рабочие сняли на видео, как гидроплан взлетел с воды, набрал высоту, а потом наклонился в сторону и рухнул у берега. На месте крушения начался пожар.
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Огонь потушили, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Красноярскому краю. К работе привлекли девять человек и три единицы техники. Судя по фото, гидроплан сгорел полностью.
На борту, по информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, находились два человека, они погибли. «Известия» сообщили, что Следком РФ возбудил уголовное дело по части второй статьи 263 УК России «Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта».
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