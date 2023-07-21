Происшествия 21 июля 2023, 14:03 Взлетел, но не весь. Кусок обшивки оторвался у самолета в Минводах Часть обшивки капота отвалилась у российского Superjet 100 при взлете в Минводах РИА «Новости»

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ЧП с самолетом Superjet 100 произошло в аэропорту Минеральных Вод, у него отвалился фрагмент обшивки капота. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

По информации источника, ЧП произошло еще утром в четверг, 20 июля. Самолет должен был взлететь в Ереван, однако в процессе фрагмент обшивки оторвался. Спустя несколько минут после вылета пилоты приняли решение вернуться в аэропорт.

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По предварительным данным, никто не пострадал.

В конце июня самолет загорелся в аэропорту Пулково. Лайнер должен был вылететь в ОАЭ, на место прибыли пожарные расчеты, которые оперативно потушили возгорание.

Никто из пассажиров не пострадал, ЧП сказалось на работе воздушной гавани. Из-за него начали задерживать другие рейсы: самолетам пришлось кружить над аэропортом в ожидании ликвидации последствий происшествия.