19 ноября 2022, 16:54
«Взят на контроль». Генпрокуратура заинтересовалась делом о взрыве дома на Сахалине
Генпрокуратура взяла на контроль ход расследования дела о взрыве дома на Сахалине
В Сахалинской области по поручению генпрокурора России Игоря Краснова начали проверку в связи со взрывом дома в поселке Тымовское, заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры Андрей Иванов. По его словам, ведомство взяло на контроль расследование возбужденного по этому факту уголовного дела.
«Обеспечено соблюдение прав граждан в части их временного размещения, осуществления социальных выплат и последующего предоставления им жилых помещений», — рассказал Андрей Иванов. Он добавил, что Генпрокуратура организовала проверку соблюдения требований эксплуатации газового оборудования во всех многоквартирных домах Сахалинской области.
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Взрыв произошел 19 ноября в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское. В результате ЧП погибли девять человек. Среди них — трое несовершеннолетних, сообщил «Царьград». По данным издания, в их числе восьмилетний ребенок. Власти Сахалинской области пообещали помощь — семьям погибших выплатят по миллиону рублей, госпитализированных в больницы — по 400 тысяч. Тем, чьи квартиры полностью разрушились, выделят по полмиллиона рублей, а владельцам частично пострадавшей недвижимости перечислят 30 тысяч рублей.
Генпрокуратура РФ
Взрыв газа в доме на Сахалине
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