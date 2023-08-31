Эксклюзив 31 августа 2023, 22:33 «Взяла себя в руки и начала с ним разговаривать». Как спаслась похищенная конюхом школьница Источник «360»: спастись похищенной конюхом школьнице помогла смекалка Pxhere

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Похищенная работником конного клуба в Калининграде школьница применила смекалку и хитрость, чтобы освободиться. Как рассказал источник «360», девушка сумела взять себя в руки при общении с мужчиной и усыпить его бдительность своим дружелюбием. Оказавшись в людном месте она подала сигнал о помощи, и похитителя задержали.

В клубе, по информации источника, у девушки стояла своя лошадь. Задержанный убирался у животного, кормил и выводил гулять. Работал он там один месяц.

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С мужчиной, отметил собеседник «360», девушка никогда не общалась и даже не здоровалась.

В день похищения школьница приехала на конюшню днем. На просьбу не кормить животное тот просто кивнул и продолжил заниматься своими делами. Когда девушка вышла из помещения, он бросился за ней.

От нападавшего школьница побежала в сторону проезжей части. Когда мужчина настиг ее, то затащил девушку в лес. Там он угрожал потерпевшей. Мужчина сказал девушке, что она будет беременной, а после тот ее убьет.

«Она взяла себя в руки и начала с ним разговаривать, спрашивать зачем он это делает», — пояснил источник «360».

После этого мужчина повел девушку через лес обратно на конюшню. В это время потерпевшая начала терять сознание от шока, мужчина дотащил ее через лес в помещение. Там школьница старалась притупить его бдительность, разговаривая с похитителем доброжелательно.

Мужчина рассказал потерпевшей, что собирается уехать в Узбекистан. Девушка подыгрывала ему, так как понимала, что для спасения ей надо попасть в людное место. Уже в аэропорту школьница воспользовалась заминкой и подала сигнал о помощи. Ее освободили, а мужчину задержали.

Следком возбудил уголовное дело по статье 126 УК России «Похищение заведомо несовершеннолетней с применением оружия и насилия».