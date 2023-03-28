Происшествия 28 марта 2023, 10:33 «Взяла, что было рядом, и выбежала». Дончанка — о ночном обстреле ВСУ ее дома Жительница Донецка заявила, что выбежала без вещей при обстреле ВСУ ее дома РИА «Новости»

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Жители дома на улице Куйбышева в Донецке не успели собрать вещи первой необходимости, когда их многоэтажный дом начали обстреливать ВСУ. Местная жительница Валентина смогла только взять сумку, сообщил телеканал «Звезда».

«11 [часов] ночи, конечно, все были дома. В панике была, даже не поняла, что случилось. Выбежала без вещей, сумку взяла, все осталось дома. Что рядом стояло, то я взяла и выбежала», — вспомнила местная жительница.

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Соседи предложили ей зайти к ним и переодеться. Телеканал показал кадры с места ночного обстрела.

Накануне националисты нанесли удар по многоэтажке в Киевском районе Донецка. По последним данным, в результате случившегося пострадали три человека: женщина, девушка и молодой человек.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин 28 марта сообщил о том, что последствия атаки удалось устранить к утру вторника. Пострадавший жилой дом обесточен, без газа остаются 11 многоэтажек, добавил градоначальник.