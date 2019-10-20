«Взял зажигалку и пошел»: допрос подозреваемого в поджоге дома в Ростове сняли на видео

На кадрах видно, что мужчина подробно описывает события той ночи, когда в огне погибли люди. Он заявил, что был пьян.

«Я спустился вниз, подошел к машине, из куртки — она в машине была, я был в одной майке и штанах спортивных — взял зажигалку, видать, и пошел», — сказал подозреваемый.

Причиной пожара с 7 погибшими в Ростове стал поджог Подробнее

Двухэтажный барак на улице Ленинская в Ростове вспыхнул в ночь на 19 октября. Пламя охватило 600 квадратных метров кровли.

Во время пожара погибли пять детей в возрасте от полутора до шести лет и двое взрослых. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести — среди них мать двух умерших в огне детей.

Следователи выяснили, что пожар начался из-за поджога. Подозреваемого в преступлении задержали — им оказался 37-летний житель Ярославской области.

Против него возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».