Эксклюзив 30 марта 2023, 21:18 «Взял ролики и ушел гулять». Крестный утонувшего в Финском заливе мальчика рассказал о дне его гибели Крестный утонувшего в Петербурге школьника: мальчик был единственным ребенком в семье Пресс-служба Следственного комитета

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Два ребенка восьми и 11 лет утонули в Финском заливе в Санкт-Петербурге. Крестный одного из погибших мальчиков рассказал «360» подробности случившегося.

«Мама очень тяжело переживает трагедию. Жить не хочет. Он был единственным ребенком в семье», — сказал мужчина.

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По его словам, после занятий с репетитором мальчик позвонил матери и отпросился погулять. С собой он взял ролики.

«Думали, во дворе погуляет. В итоге они с другом довольно далеко ушли от дома. Никто не мог подумать, что мальчики окажутся на берегу. Потом они вышли на лед и провалились», — поделился крестный ребенка.

Его крестник занимался музыкой, посещал разные кружки и катался на коньках. Мать вкладывала в мальчика все свое свободное время и силы.

«Всем родителям советую следить за своими детьми, знать, куда они пошли и где находятся. Тогда удастся избежать трагических случаев», — заключил мужчина.

Тела потерявшихся накануне мальчиков обнаружили 30 марта в полынье у намыва Васильевского острова. По предварительной версии, школьники утонули, провалившись под тонкий лед.