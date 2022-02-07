Замначальника отдела московского метро Александр Попов признался в убийстве жены — «Мисс Кузбасс — 2010» Ксении Сапожковой. Видео с показаниями опубликовал Следственный комитет.

«Дошел до машины, взял лопату, вернулся, начал копать», — рассказал на допросе подозреваемый. Мужчина также показал следователям место, где спрятал тело жены.

Ранее Щербинский районный суд Москвы арестовал мужа «Мисс Кузбасс — 2010» Ксении Сапожковой Александра Попова по подозрению в ее убийстве. Попов утверждал, что супруга якобы улетела отдыхать в Дубай и пропала.

Проверка показала, что в Дубай Сапожкова не улетала, а ее телефон последние полгода был в доме у Попова. Все эти месяцы Попов сам вел соцсети убитой супруги, чтобы запутать семью. Мужчина публиковал старые фото из поездок, на которых жена загорает и хорошо проводит время.

Позже Александр признался, что убил жену пять месяцев назад из-за ревности, тело расчленил и выбросил останки в реку Десну.

По ходатайству следователей Щербинский районный суд Москвы отправил подозреваемого в убийстве в СИЗО до 25 марта.