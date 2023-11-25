Происшествия 25 ноября 2023, 02:55 Взбесившийся кот запер петербурженку на кухне. Ей пришлось вызывать полицию Жительница Петербурга вызвала полицию из-за запершего ее на кухне кота Unsplash

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Жительница Санкт-Петербурга понадобилась помощь полиции для усмирения взбесившегося кота, который запер ее на кухне. Об этом сообщил телеканал 78.

По данным журналистов, все произошло в Выборгском районе города. Женщина позвонила в полицию и рассказала, что ее домашний питомец взбесился. По ее словам, кот кидался на нее, а также кусал и царапал разные части тела. В итоге петербурженка закрылась на кухне и не могла оттуда выйти.

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Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, кот вел себя уже спокойно. Причина странного поведения животного не уточнялась.

Ранее в Петербурге молодая хозяйка чуть не погибла из-за своего кота. Питомец путался у нее под ногами, в этот момент она держала в руках нож для готовки. Потеряв равновесие, она упала животом прямо на лезвие. Пострадавшую отправили в реанимацию.