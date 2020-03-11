11 марта 2020, 16:47
Взаперти с трупом. Сестра итальянского актера умерла от коронавируса, а врачи отказались ехать
Известный итальянский актер из Неаполя рассказал жуткую историю. Его сестра заболела коронавирусом и умерла. Врачи отказались ее осматривать и даже забирать тело. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Twitter актера.
Женщина болела эпилепсией. Когда у нее появились симптомы коронавируса, врачи отказались приезжать. Сказали, что она в любом случае умрет.
После смерти медики также не забрали тело, а только взяли пробы на коронавирус, который подтвердился. В результате семья погибшей провела сутки с трупом в квартире.
Тело женщины увезли только после широкого резонанса, который вызвал пост про этот инцидент в социальных сетях.