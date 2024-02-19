Происшествия 19 февраля 2024, 11:19 Выжившую после падения с 20-го этажа жительницу Екатеринбурга переведут в общую палату Ura.ru: врачи стабилизировали состояние выпавшей с 20-го этажа екатеринбурженки РИА «Новости»

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Состояние екатеринбурженки, выпавшей с 20-го этажа на улице Токарей, удалось стабилизировать. Как сообщил Ura.ru в больнице, девушка чувствует себя лучше.

«Сегодня ее переводят из реанимации в общую палату. Состояние удовлетворительное», — передали в медучреждении.

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Девушка вывалилась из окна 20-го этажа в Екатеринбурге 14 февраля. От гибели ее спас сугроб — он смягчил падение. Детали происшествия пока неизвестны. Как сообщал сайт kp.ru, родственники девушки отказались общаться с журналистами.

Ранее тело массажистки с полиэтиленовым пакетом на голове нашли в Академическом районе Екатеринбурга. На погибшей были только куртка и штаны. Предварительно, девушка могла выпасть из окна многоэтажки. По воспоминаниям соседей, погибшая жила одна, была спокойной, вредных привычек у нее не было.