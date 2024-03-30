Происшествия 30 марта 2024, 09:16 Выживший в «Крокусе» рассказал о спасении людей из наполненного дымом помещения Выживший при теракте: выбирались, пробив стену стулом и стойкой от ограждения РИА «Новости»

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Хладнокровие и сообразительность помогли Олегу Уколову выжить во время теракта в «Крокус Сити Холле» и спасти группу людей. Мужчина вызволил пострадавших из помещения, которое наполнялось дымом. Его слова привело РИА «Новости».

Уколов рассказал, что нашел в помещении место, где стена была тоньше, и вместе с другими людьми начал пробивать ее стулом и стойкой от ленточного ограждения. Через образовавшийся проем они смогли выбраться наружу.

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«Раненых не было среди нас, только дымом надышались. Там уже встретили пожарных, они „огнестрельных“ выносили. И вот, выскочили на улицу», — поделился мужчина.

Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал, как сотрудники «Крокуса» София Мейер и Артем Донсков спасли его, супругу и друзей при теракте. Молодые люди действовали очень организованно, когда выводили посетителей из здания.