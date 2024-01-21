Происшествия 21 января 2024, 18:27 Выживший в катастрофе Falcon 10 связался с родными в России Mash: один из выживших в катастрофе Falcon 10 оказался медработником из Дмитрова Wolfgang Minich / Global Look Press

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Один из выживших в катастрофе Falcon 10 в Афганистане оказался 26-летний медработник Игорь Сывороткин. Мать молодого человека рассказала, что он звонил после крушения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Супруга Вероника, с которой он живет в Дмитрове, подтвердила, что Игорь был на борту самолета. Он летел в Паттайю в командировку за пациенткой Анной Евсюковой.

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Транспортировку Евсюковой на Falcon 10 из Таиланда, где та отдыхала с мужем и сыном, организовала страховая компания. Местные врачи не знали, почему женщине стало плохо, поэтому ее решили перевезти на родину.

Об этом RT рассказал сын Евсюковой, которого в момент катастрофы не было на борту самолета — он вернулся в Россию регулярным рейсом.

Информация о крушении Falcon 10, следовавшего из Гая в Жуковский, появилась 21 января. На борту находилась супружеская пара. В Росавиации сообщили, что при крушении четыре человека выжили, судьба еще двух неизвестна.