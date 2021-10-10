Выживший парашютист назвал причину крушения L-410 в Татарстане

Парашютист Дмитрий Д., выживший при крушении самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана, рассказал о проблемах с двигателем судна. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам Дмитрия, из-за неисправности двигателя самолет не успел подняться на нужную высоту. Парашютист подчеркнул, что пилоты действовали по инструкции.

Сейчас Дмитрия обследуют на рентгене. По словам 30-летнего парашютиста, при падении он не ощутил сильной боли.

Сотрудники МЧС работают на месте ЧП. Они достали из самолета семь человек, которым повезло выжить. По последним данным, погибли 15 человек.

Заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник ранее в беседе с «360» высказал мнение, что причиной крушения L-410 могла стать ошибка летчиков.

МЧС ранее показало фотографию упавшего самолета. При крушении L-410 разорвало пополам.

Самолет L-410 в воскресенье утром совершил жесткую посадку в Мензелинском районе Татарстана. На борту находились 23 человека: два члена экипажа и 21 парашютист местного аэроклуба.