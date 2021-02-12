Выживший охранник магазина во Владикавказе рассказал о взрыве

Выживший охранник супермаркета во Владикавказе рассказал о взрыве. Когда произошло ЧП, мужчина спал.

Мужчина серьезно не пострадал, хотя находился в здании. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Ночью работал, под утро заснул, потом от взрыва проснулся. Как-то выполз оттуда», — признался он журналистам.

Врачи осмотрели охранника, состояние оценили как нормальное. Мужчина уверен, что, кроме него, в здании никого не было. Во сколько именно произошел взрыв, мужчина узнал только после того, как его вытащили из-под завалов.

Мощный взрыв прогремел в трехэтажном здании магазина «Магнит» в половине восьмого утра. По предварительным данным, в здании находился только охранник, так как магазин к тому времени был еще закрыт.

Причиной взрыва в супермаркете «Магнит» во Владикавказе, по предварительной версии, могла стать утечка газа.

Чуть позже в соцсетях начали появляться кадры с места происшествия. На них видно, что трехэтажное здание полностью уничтожено. Части стен и крыши разбросаны на дороге. Известно, что повреждены стекла в соседних жилых домах, но никто из жильцов не пострадал.

Магазин «Магнит» в здании занимал первый этаж, на втором и третьем этажах располагались офисные помещения