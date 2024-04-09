09 апреля 2024, 10:30
Выживших при пожаре в Воскресенске детей госпитализировали
Прокуратура Подмосковья: при пожаре в Воскресенске погибли 6 человек
При пожаре в городском округе Воскресенск погибли шесть человек, двое детей спаслись. Пострадавших госпитализировали. Прокуратура Московской области проконтролирует проведение расследования, сообщила пресс-служба.
«Погибли четверо детей 2015, 2019, 2022, 2023 годов рождения и их родители. Двоим детям удалось спастись, они госпитализированы в медицинские учреждения», — сказал Воскресенский городской прокурор Андрей Малютин.
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Он уточнил, что пожар в поселке Фосфоритный произошел ночью 9 апреля, загорелся частный дом. Надзорное ведомство, по словам Андрея Малютина, проконтролирует расследование уголовного дела и выяснение обстоятельств произошедшего.
Семья жила в одноэтажном деревянно-щитовом доме на улице Спортивной. К приезду спасателей огонь охватил всю постройку, сообщило МЧС Подмосковья. Пожар потушили около шести часов утра на площади 150 квадратных метров.
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