Происшествия 09 апреля 2024, 10:30 Выживших при пожаре в Воскресенске детей госпитализировали Прокуратура Подмосковья: при пожаре в Воскресенске погибли 6 человек

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При пожаре в городском округе Воскресенск погибли шесть человек, двое детей спаслись. Пострадавших госпитализировали. Прокуратура Московской области проконтролирует проведение расследования, сообщила пресс-служба.

«Погибли четверо детей 2015, 2019, 2022, 2023 годов рождения и их родители. Двоим детям удалось спастись, они госпитализированы в медицинские учреждения», — сказал Воскресенский городской прокурор Андрей Малютин.

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Он уточнил, что пожар в поселке Фосфоритный произошел ночью 9 апреля, загорелся частный дом. Надзорное ведомство, по словам Андрея Малютина, проконтролирует расследование уголовного дела и выяснение обстоятельств произошедшего.

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Семья жила в одноэтажном деревянно-щитовом доме на улице Спортивной. К приезду спасателей огонь охватил всю постройку, сообщило МЧС Подмосковья. Пожар потушили около шести часов утра на площади 150 квадратных метров.