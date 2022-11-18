Происшествия 18 ноября 2022, 13:10 Выживших при пожаре в Башкирии детей отдадут под опеку родственникам ТАСС: выживших при пожаре в Башкирии 5-летних близнецов передадут под опеку родственников Телеканал "360"

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Пятилетние близнецы, которые выжили при пожаре в башкирском селе Матвеевка, находятся у родственников и вскоре поступят под их опеку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства семьи, труда и соцзащиты населения.

Ночной пожар унес жизни семи членов одной многодетной семьи, пять из которых — дети. В доме находились семь детей: трое родных и четверо приемных (все усыновленные и взятые под опеку — с инвалидностью). Выжили двое родных — близнецы.

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«Сейчас они находятся у родственников, которым в скором времени эти дети будут переданы под опеку», — рассказали в ведомстве.

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Уточняется, что у семьи есть еще двое совершеннолетних родных детей, которые живут отдельно и не были ночью на месте трагедии.

Семья считалась благополучной. Специалисты органов опеки лишь пару дней назад констатировали, что родители создали все условия для проживания детей. В доме работали электричество и газ, были пожарные извещатели. Тем не менее с членами семьи провели беседу о противопожарной безопасности.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Похороны семьи и ремонт соседней квартиры после пожара оплатят власти Башкирии.