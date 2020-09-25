Выжившие курсанты Ан-26 выпрыгнули из самолета до крушения

«Выжившие курсанты выпрыгнули из Ан-26 под Харьковом до крушения», — рассказал он.

Вечером 25 сентября в Харьковской области потерпел крушение самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек. 22 пассажира погибли, двое выжили. Судьба еще троих остается неизвестной, ведутся поиски.

Ранее стало известно, что до крушения у воздушного судна отказал левый двигатель. Об этом по рации успел сообщить один из пилотов. Офицер погиб.

Очевидцы рассказали, что самолет упал на автомобильную трассу. По их словам, после падения авиалайнер горел и взрывался по частям.