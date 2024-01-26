Происшествия 26 января 2024, 09:31 Выжившего после падения с 9-го этажа подростка в Тюмени экстренно госпитализировали Подросток в Тюмени упал с 9-го этажа на козырек подъезда и выжил

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В Калининском округе Тюмени подросток выжил после падения с девятого этажа. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил представитель департамента здравоохранения Тюменской области сайту 72.ru.

Скорую помощь и спасателей вызвали к дому на улице Ялуторовской. Из окна девятого этажа на козырек подъезда упал 15-летний подросток. Он выжил. Представитель депздрава заявил, что пострадавшего увезли в областную клиническую больницу № 2.

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«Госпитализирован в отделение реанимации, где ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние — тяжелое», — сказал он.

В Юго-Восточном округе Москвы осенью 2023 года подросток упал с балкона 12-го этажа. Он приземлился на припаркованную у дома машину и выжил. Другой подобный случай произошел в Тюменской области. Разнорабочий сел на подоконник на седьмом этаже строящегося дома и потерял равновесие.