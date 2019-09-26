Выжил чудом. Дачника из Мытищ насквозь проткнула арматура

В Мытищах арматура насквозь проткнула дачника, но он — цел и невредим. Если человек выживает в такой ситуации, то может остаться инвалидом. Однако жителю Подмосковья крупно повезло — железка не задела ни артерии, ни кости, а чудесным образом прошла через мягкие ткани. Травматологи аккуратно извлекли арматуру без серьезных последствий.

Источник фото: телеканал «360»

Выжил чудом и даже ни одного перелома не получил. Житель Подмосковья насквозь проткнул руку огромной арматурой, при этом мужчина отделался легким испугом и сквозной раной. Травму строитель получил не на объекте, а на своем участке.

Метровую арматуру достали из руки Сергея Коломейцева за семь секунд. Но сначала вызывали сварщика с болгаркой.

«Чтобы отрезать часть арматуры был экстренно вызван сварщик, пришел, не отказал. Но, когда мы пациента уложили на стол и поняли, что арматура у нас свободно движется в мягких тканях, то решили не наносить от болгарки, от искры лишнюю травматизацию тканей», — сказала врач-травматолог Екатерина Морозова.

Сергей и сейчас не верит в то, что ему повезло. До больницы он доехал на скорой, до кабинета дошел сам — на носилках было опасно.

Почему Сергею повезло? Арматура прошла в очень четком месте. Во-первых, она не задела сухожилия, которые отвечают за сгибание-разгибание пальцев. Во-вторых, она не задела кровеносных сосудов — иначе бы пришлось работать сосудистым хирургам, и в-третьих, пройди эта железка гораздо глубже, был бы открытый перелом костей предплечья, и тогда бы точно пришлось госпитализировать пациента. В таких ситуациях главное — везение.

И таких «везунчиков» как Сергей этим летом было немало. Только в городскую больницу Мытищ поступало 100-120 обращений за сутки. Но с таким инородным телом только он. Теперь рабочие будни строителя заменили перевязки.

«Сложно сказать, когда будет полное восстановление у данного пациента. Человеческий организм — это не машина. Примерно на 10-14 сутки снимут швы. Дальше будет период восстановления», — сообщил заведующий больницей Виталий Шконда

Если все пойдет хорошо, через три недели Сергей сможет играть в волейбол. А пока — никаких тяжестей, покой и антибиотики.