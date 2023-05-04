Эксклюзив 04 мая 2023, 14:49 «Выводили почти синим». Восьмиклассник в Сочи ударил другого ученика ножом Восьмиклассник в Сочи ударил другого ученика ножом

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В сочинской школе № 53 ученик восьмого класса Д. ударил одноклассника Р. ножом и сбежал, рассказала «360» одна из очевидиц. По ее словам, Д. взбесился из-за того, что парень «немного задел» его, проходя мимо.

«Пырнул в руку ножом-бабочкой. Р. сразу побежал в медкабинет. Выводили его почти синим», — сообщила собеседница "360".

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В распоряжении канала оказалось фото, на котором мальчику оказывают первую помощь. Через некоторое время после этого приехала скорая помощь. По словам очевидицы, с раненым сейчас «все хорошо». Судя по кадрам, сделанным возле школы, на место также прибыли полицейские.

Собеседница «360» охарактеризовала нападавшего как скромного парня, который при этом «не был изгоем», и удивилась, что он смог сотворить такое. Того, кого ранили, она также назвала «спокойным».

В Telegram-канале «ЧП Краснодар» есть информация о том, что подросток был вооружен не ножом, а ножницами. Также сообщается, что у пострадавшего парня непроникающее ранение в руку, не угрожающее жизни.

«Кубанские новости» со ссылкой на В ГУ МВД по Краснодарскому краю написали, что полицейские установили местонахождение нападавшего и теперь с Д. работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.