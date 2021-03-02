Вывеска продуктового магазина придавила пенсионерку насмерть в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти местной пенсионерки, на которую упала магазинная вывеска. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

По данным издания, женщина скончалась накануне. Вывеска упала на пенсионерку, не выдержав наледи, которая рухнула с балкона одного из верхних этажей. Пострадавшую с полученными травмами доставили в больницу. Позднее она умерла. Возбуждено уголовное дело.