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    13 апреля 2022, 18:24

    Вывеска McDonald’s загорелась в Казани

    Редакция сайта 360°

    В Казани ночью заполыхала рекламная вывеска перед входом в ресторан быстрого питания McDonald’s возле вокзала на улице Саид-Галеева.

    Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС, огонь потушили сотрудники заведения еще до того, как прибыли пожарные.

    В результате ЧП никто не пострадал. Самостоятельно вышли из здание шесть сотрудников. Все обошлось сгоревшей рекламной вывеской на площади четыре квадратных метра.

    Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.