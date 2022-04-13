Вывеска McDonald’s загорелась в Казани

В Казани ночью заполыхала рекламная вывеска перед входом в ресторан быстрого питания McDonald’s возле вокзала на улице Саид-Галеева.

Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС, огонь потушили сотрудники заведения еще до того, как прибыли пожарные.

В результате ЧП никто не пострадал. Самостоятельно вышли из здание шесть сотрудников. Все обошлось сгоревшей рекламной вывеской на площади четыре квадратных метра.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.