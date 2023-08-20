Эксклюзив 20 августа 2023, 13:41 «Вывели персонал за минуту». Очевидцы ЧП на складе Ozon в Подольске рассказали, как начался пожар Очевидцы ЧП на складе в Подольске заявили, что пожар произошел во время пересменки

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Пожар на складе Ozon в Подольске произошел во время пересменки, рассказали «360» очевидцы ЧП. По их словам, весь персонал вывели буквально в течение минуты.

«Что горело, пока неизвестно, причины — тоже», — уточнили собеседники «360».

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Информация о возгорании на складе Ozon в деревне Гривно в Подольске поступила в МЧС около 08:39 20 августа. В ведомстве уточнили, что пожар произошел в шестиэтажном здании.

До прибытия первого пожарного подразделения эвакуировался 391 человек. Ранг пожара повышали до третьего. Вскоре после локализации огня на площади 500 квадратных метров объявили ликвидацию открытого горения.

В Ozon ранее заявили, что возгорание произошло в блоке, который не эксплуатируется. Товаров там не было. По данным компании, угрозы перехода огня на соседние блоки нет.

На месте продолжают работать экстренные службы.