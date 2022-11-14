Происшествия 14 ноября 2022, 17:51 «Вытри сопли». Очевидцы рассказали об издевательствах над умирающей в хабаровской больнице «Подъем»: женщина умерла в больнице Комсомольска-на-Амуре после издевательств

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Накануне в соцсетях появилась информация о смерти женщины в городской больнице № 7 Комсомольска-на-Амуре. Очевидцы рассказали, что пациентке полтора часа не оказывали помощь. Виктор Г., ожидавший нейрохирурга в этом медучреждении, выложил видео, на котором к стонущей от боли женщине заходит охранник, пренебрежительно толкает ее, чтобы она не упала с койки, и хватает при этом за ягодицы. Виктор рассказал «Подъему», что медики спохватились, только когда женщина потеряла сознание, до этого же она слышала только оскорбления.

«Она очень сильно стонала от боли. Врач зашла с чашкой чая и сказала ей: „Вытри сопли, бичиха“ — и оставила там охранника. А охранник над ней издевается, таскает туда-сюда, схватил, подтянул, ногой ударил», — вспомнил пациент.

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Судя по видео, сотрудник охраны также рявкнул: «Ляг и не дергайся, упадешь — будешь на полу лежать!».

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Виктору он пояснил, что женщину нашли избитой в подъезде и она «без прописки». А в местном Минздраве сообщили, что у нее был цирроз печени, однако ей провели «необходимые обследования».

Лишь когда несчастная перестала подавать признаки жизни, ее отвезли в реанимацию. Виктор отметил, что в больнице его обвинили в том, что он «преждевременно предоставил информацию в соцсети». В больнице начали служебную проверку. Кроме того, проверку по факту смерти женщины в больнице организовал следственный отдел СУ СК по Хабаровскому краю. Следователи назначили судмедэкспертизу и намерены дать всестороннюю оценку действиям персонала медучреждения. По результатам проверки примут процессуальное решение.